Более 50 геодезических пунктов обследовал Росреестр Подмосковья за первый квартал 2025 года

Специалисты Управления Росреестра по Подмосковью за первые три месяца 2025 года обследовали 55 геодезических пунктов. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Из них обследовано 35 пунктов государственной нивелирной сети и 20 пунктов государственной геодезической сети», — отметили в ведомстве.

Обследованные объекты расположены в Истре, Красногорске, Дмитрове, Павловском Посаде и Балашихе.

Геодезические пункты востребованы в качестве опорных точек для выполнения на местности топографических, геодезических, землеустроительных и кадастровых работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в соответствии с региональным стандартом было построено общежитие для иностранных работников.