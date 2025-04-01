Более 50 геодезических пунктов обследовал Росреестр Подмосковья за первый квартал 2025 года
Росреестр Подмосковья за три месяца обследовал 55 геодезических пунктов
Фото: [Управление Росреестра по МО]
Специалисты Управления Росреестра по Подмосковью за первые три месяца 2025 года обследовали 55 геодезических пунктов. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
«Из них обследовано 35 пунктов государственной нивелирной сети и 20 пунктов государственной геодезической сети», — отметили в ведомстве.
Обследованные объекты расположены в Истре, Красногорске, Дмитрове, Павловском Посаде и Балашихе.
Геодезические пункты востребованы в качестве опорных точек для выполнения на местности топографических, геодезических, землеустроительных и кадастровых работ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в соответствии с региональным стандартом было построено общежитие для иностранных работников.