Более 50 команд приняли участие в гонке «Защитник Отечества» в Подмосковье

Гонка «Защитник Отечества» прошла в Подмосковье
Фото: [Ассоциация педагогов Московской области «Учителя основ безопасности и защиты Родины»]
Военно-патриотическая гонка «Защитник Отечества» прошла в Подмосковье. Местом проведения мероприятия стал Государственный университет просвещения в Мытищах, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В гонке приняли участие свыше 500 человек в составе более чем 50 команд со всего региона.
«Это показывает, что такие мероприятия востребованы! Поздравляю всех участников с достойными результатами!» — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
В программу соревнований вошли семь конкурсных этапов, направленных на проверку знаний, физической подготовки и практических навыков участников. Практическая часть состояла из сборки-разборки автомата Калашникова, стрельбы, заданий по пожарной безопасности и работе с навигационным оборудованием и дронами.
В результате в общем зачете победила команда «ЗАСТАВА» из Ленинского округа.
