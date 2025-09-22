Более 50 команд приняли участие в гонке «Защитник Отечества» в Подмосковье

Военно-патриотическая гонка «Защитник Отечества» прошла в Подмосковье. Местом проведения мероприятия стал Государственный университет просвещения в Мытищах, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В гонке приняли участие свыше 500 человек в составе более чем 50 команд со всего региона.

«Это показывает, что такие мероприятия востребованы! Поздравляю всех участников с достойными результатами!» — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В программу соревнований вошли семь конкурсных этапов, направленных на проверку знаний, физической подготовки и практических навыков участников. Практическая часть состояла из сборки-разборки автомата Калашникова, стрельбы, заданий по пожарной безопасности и работе с навигационным оборудованием и дронами.

В результате в общем зачете победила команда «ЗАСТАВА» из Ленинского округа.

