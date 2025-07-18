Более 50 котельных проверили в Подольске в рамках подготовки к зиме

«Готовим к холодам жилищный фонд. На сегодня 480 паспортов готовности уже подписаны, 126 — на проверке, а 29 возвращены на доработку. Дал поручение усилить контроль, чтобы на следующей неделе все документы были загружены в систему», - рассказал глава округа Григорий Артамонов.