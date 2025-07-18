Более 50 котельных проверили в Подольске в рамках подготовки к зиме

В Подольске в ходе подготовки к зиме проверили 55 котельных

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Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]

В Подольске в рамках подготовки к зиме проверили 55 котельных. Также проверки провели в более чем 500 многоквартирных домах, сообщили в администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого проверил ход реконструкции котельной в Дубне.

В Подольске также проложили 17 км новых теплосетей. Осталось проложить еще порядка 8 км. Эти работы ведутся с опережением сроков. После перекладки труб в микрорайонах стартовало благоустройство.

«Готовим к холодам жилищный фонд. На сегодня 480 паспортов готовности уже подписаны, 126 — на проверке, а 29 возвращены на доработку. Дал поручение усилить контроль, чтобы на следующей неделе все документы были загружены в систему», - рассказал глава округа Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах проверки реконструкции котельной в Рузе.

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