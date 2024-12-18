Более 50 подмосковных спортсменов принимают участие в Кубке России по фехтованию

В состав подмосковной сборной для участия в Кубке России по фехтованию вошли 56 спортсменов, они примут участие во всех дисциплинах: сабля, шпага и рапира. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, 24 представителя региона выступят в дисциплине «рапира», 23 — в дисциплине «шпага», восемь — в дисциплине «сабля». Среди них будут двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян, двукратная чемпионка мира Татьяна Гудкова и победитель первенства мира и трехкратный победитель первенства Европы Григорий Семенюк.

В общей сложности в рамках соревнований среди мужчин и женщин в личном и командном первенстве разыграют 12 комплектов медалей, они будут проходить до 26 декабря 2024 года в Смоленске. Турнир организовали федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.