Более 50 проектов техсуверенитета в пищевой промышленности реализуют в Московской области

В Подмосковье были заявлены к реализации 52 проекта в пищевой промышленности, нацеленные на обеспечение технологического суверенитета. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В реализацию этих проектов в общей сложности будет инвестировано 46 млрд руб. С запуском производств в округах области появится свыше 4,3 тыс. рабочих мест.

В числе подобных проектов — новый корпус кондитерского завода в Егорьевске от компании «Машины сладости». Возвести комплекс и ввести его в эксплуатацию планируется в течение пяти лет. В реализацию проекта вложат свыше 5 млрд руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начала действовать новая мера поддержки для предприятий, которые выпускают детские товары.