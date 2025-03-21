Более 50 штангистов из Подмосковья примут участие в первенстве России по тяжелой атлетике

В первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек примут участие 54 подмосковных спортсмена. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, соревнования пройдут 22-30 марта в селе Сукко в Краснодарском крае.

В число участников сборной Подмосковья вошла обладательница Кубка России, призер чемпионата России, многократная рекордсменка страны Варвара Кузьминова из Богородского округа. Девушке 16 лет. Она будет выступать в весовой категории до 76 кг.

В весовой категории более 81 кг Подмосковье представит призер Кубка России, победительница первенства России, многократная рекордсменка страны Софья Врагова из Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил областную команду по следж-хоккею с победой на Кубке защитников Отечества.