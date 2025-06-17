Более 50 спортсменов представят Подмосковье на Кубке России по легкой атлетике в Жуковском

Подмосковье на домашнем Кубке России по легкой атлетике, который пройдет в Жуковском, представит 54 спортсмена. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В рамках соревнований российские спортсмены в течение трех дней будут состязаться во всех дисциплинах «королевы спорта» за 40 комплектов наград. Подмосковные участники примут участие в беге на различные дистанции, беге с барьерами, эстафете, прыжках в длину, метании диска и не только.

Кубок России пройдет с 20 по 22 июня на стадионе «Метеор» в рамках государственной программы «Спорт России», в общей сложности в нем примут участие более 700 российских спортсменов. Отметим, что для болельщиков подготовят розыгрыши призов, интерактивные шоу и не только. Трансляция соревнований будет идти на федеральном канале Матч ТВ и в социальных сетях Всероссийской федерации легкой атлетики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.