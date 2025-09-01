Более 50 тыс. человек посетили фестиваль «Славянское подворье» в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске подвели итоги фестиваля народного творчества «Славянское подворье». Мероприятие прошло в Дубровицах и собрало свыше 50 тыс. человек.
«Выражаю благодарность Министерству культуры и туризма Московской области, нашим городам-побратимам, участникам, в том числе представителям учреждений культуры, фермерам, мастерам. Благодаря вам «Славянское подворье» стало по-настоящему масштабным и душевным праздником, который объединяет поколения», — отметил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
В рамках мероприятия прошли творческие мастер-классы, ярмарки, выставки, выступления артистов. Так, свои хиты исполнила Татьяна Куртукова.
