Более 50 тыс. информационных сообщений по противопожарной тематике распространили в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года в Подмосковье распространили более 50 тыс. информационных сообщений и публикаций по противопожарной тематике. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Комитет лесного хозяйства Московской области постоянно информирует население об опасности лесных пожаров. Информация распространяется через средства массовой информации и социальные сети», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Помимо этого, специалисты установили 100 билбордов по этой тематике на бортах общественного транспорта, 50 — вдоль подмосковных вылетных магистралей. Листовки также размещали в автобусах, отправляли через систему «Добродел». В течение пожароопасного сезона на въездах в лес установили почти 500 аншлагов. Кроме того, лесничие филиалов ГКУ МО «Мособллес» за год провели почти 60 тыс. профилактических бесед с жителями СНТ и других населенных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.