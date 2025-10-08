Более 50 тыс. новорожденных детей прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

С начала 2025 года неонатальный скрининг в Подмосковье прошли уже более 50 тыс. новорожденных, у 58 из них выявили генетические заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря расширенному неонатальному скринингу, мы можем своевременно выявлять тяжелые заболевания и начинать необходимое лечение и диспансерное наблюдение», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В такой скрининг входит исследование на 36 генетических заболеваний, он позволяет выявить на ранней стадии врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и другие заболевания. Его проводят в первые дни жизни детей путем забора крови из пятки. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.