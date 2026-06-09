Более 50 участков дорог отремонтируют в этом году в Кашире

В городском округе Кашира в 2026 году развернулся масштабный дорожный ремонт: в планах — привести в порядок свыше полусотни участков. Как проинформировали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, работы идут сразу по двум направлениям: 2 участка региональных трасс обновляют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», еще 49 объектов относятся к муниципальной сети.

После завершения работ более 65 тыс. жителей и гостей округа смогут комфортнее добираться до жилых кварталов, социально значимых объектов и популярных локаций. При этом установлены четкие сроки: текущий ремонт намерены закончить до 1 августа, капитальные работы — до 1 сентября.

На муниципальных дорогах уже есть первые результаты: например, обновили покрытие на улице Фрунзе в Кашире. В общей сложности на 9 участках муниципальной сети приведут в порядок свыше 3 км полотна. Масштабнее выглядят планы по капитальному ремонту: он затронет 40 участков общей протяженностью более 10 км. На ряде направлений дорожное покрытие кардинально преобразуют — вместо грунта уложат асфальт.

Что касается региональной сети, специалисты «Мосавтодора» обновляют более 8,6 км дорожного полотна. Сейчас активно ведутся работы на участке между деревнями Аладьино и Андреевское — он проходит через микрорайон Ожерелье и ведет к железнодорожной станции и соседним населенным пунктам. Здесь укладывают порядка 7 км нового покрытия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития транспортной сферы в Подмосковье.