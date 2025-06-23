Более 500 человек посетили фольклорную программу «Купальский вечер» в Подольске. Мероприятие прошло на базе Русского музея обрядов и быта СДК «Романцево».

Этим летом в Подмосковье пройдет множество культурных мероприятий, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мероприятие в Подольске стартовало с традиционных угощений. Гости могли попробовать оладьи, сбитень и мед. После этого прошли мастер-классы по плетению венков. Затем венки пустили по водной глади пруда.

Кроме того, состоялись игры на силу и ловкость. Помимо этого, работала тематическая фотозона. В завершение прошло театрализованное представление с фаер-шоу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые пройдут в регионе летом.