Более 500 человек стали участниками межрегиональных соревнований по пожарно-спасательному спорту в Подольске

Межрегиональные соревнования ГУ МЧС России по регионам ЦФО по пожарно-спасательному спорту стартовали в Подольске. Открытие мероприятия посетил руководитель ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов.

Соревнования проходят на стадионе «Пламя» Подольского учебного центра ФПС. В них принимают участие свыше 500 человек. В составе сборной Подмосковья — спортсмены, имеющие звания призеров национальных и международных соревнований.

Соревнования продлятся четыре дня. В течение этого времени участники 18 команд будут состязаться в пяти спортивных дисциплинах. Это штурмовка лестницы, боевое развертывание, пожарная эстафета, двоеборье и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников пожарной охраны региона с профессиональным праздником.