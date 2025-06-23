Более 500 детей прошли восстановительное лечение в санаторном отделении НИКИ детства в Подмосковье

С начала 2025 года восстановительное лечение в санаторном отделении НИКИ детства прошли 539 детей, перенесших бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания дыхательной системы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Лечение также доступно для пациентов с эндокринными заболеваниями, в том числе ожирением.

«В прошлом году наше санаторное отделение было капитально отремонтировано, что позволило как создать комфортные условия пребывания, так и повысить качество оказываемой медицинской помощи», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

По ее словам, пациенты могут проходить лечение с одним из родителей, что положительно сказывается на их психологическом и эмоциональном состоянии. В санатории есть залы механо- и кинезитерапии, соляная пещера, тренажеры с биологической обратной связью. В нем одновременно могут пребывать 55 человек. Чтобы получить путевку, нужно обратиться к участковому врачу по месту жительства. Отметим, что реабилитацию можно пройти бесплатно, в рамках ОМС.

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