Более 500 детей прошли восстановительное лечение в санаторном отделении НИКИ детства в Подмосковье
Минздрав Подмосковья: 539 детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года восстановительное лечение в санаторном отделении НИКИ детства прошли 539 детей, перенесших бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания дыхательной системы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Лечение также доступно для пациентов с эндокринными заболеваниями, в том числе ожирением.
«В прошлом году наше санаторное отделение было капитально отремонтировано, что позволило как создать комфортные условия пребывания, так и повысить качество оказываемой медицинской помощи», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
По ее словам, пациенты могут проходить лечение с одним из родителей, что положительно сказывается на их психологическом и эмоциональном состоянии. В санатории есть залы механо- и кинезитерапии, соляная пещера, тренажеры с биологической обратной связью. В нем одновременно могут пребывать 55 человек. Чтобы получить путевку, нужно обратиться к участковому врачу по месту жительства. Отметим, что реабилитацию можно пройти бесплатно, в рамках ОМС.
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