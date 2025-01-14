Более 500 домов и таунхаусов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в прошлом году

По итогам прошлого года на кадастровый учет в регионе были поставлены 570 объектов жилой недвижимости, передает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, кадастровые номера получили 215 жилых домов и 355 таунхаусов, которые были построены в 36 муниципалитетах Подмосковья.

После присвоения дому кадастрового номера его жильцы могут оформить право собственности и прописку, записать ребенка в детсад и школу, прикрепиться к медучреждению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение разобраться с нелегальной арендой квартир в области.