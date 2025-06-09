Более 500 млн рублей поступило в бюджет за счет приватизации имущества в Подмосковье за пять месяцев

В Подмосковье за первые пять месяцев текущего года за счет приватизации имущества, находящегося в областной собственности, в бюджет поступило 569 млн рублей. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В общей сложности за указанный период в регионе в рамках прогнозного плана приватизации реализовали 20 комплексов имущества. Каждый из них не использовался на протяжении длительного времени.

К примеру, в число таких комплексов вошел объект на Талсинской улице в Щелково. Это деревянное здание, которое было построено в 1935 году. Его площадь составляет 7,4 тыс. кв. м. Его реализовали за 34 млн руб.

Ожидается, что в целом по итогам текущего года доходы от реализации областного имущества превысят 1 млрд рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в области с 2019 года в рамках госпрограммы из аварийных и ветхих домов переселили около 28 тыс. семей.