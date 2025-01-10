Более 500 нетрезвых водителей выявили в Подмосковье за новогодние праздники

Сотрудники Госавтоинспекции по Московской области выявили более 500 нетрезвых водителей, управляющих автомобилем на дорогах региона, за новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что 273 водителя находились за рулем в состоянии опьянения, 222 — отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Остальных автомобилистов задержали по 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Помимо этого, около 200 граждан привлекли к административной ответственности за то, что у них не было права на управление автомобилем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.