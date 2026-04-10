Более 500 ребят из Подмосковья отдыхают в лагерях на апрельских каникулах по бесплатным путевкам

В Московской области успешно стартовала весенняя оздоровительная кампания: с 4 по 12 апреля более 500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводят каникулы в детских центрах. Путевки для ребят предоставлены за счет средств регионального бюджета — это часть реализации государственной социальной политики. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Девятидневная смена началась 4 апреля. Для приема детей задействованы два подмосковных лагеря с развитой инфраструктурой и большим опытом работы с детскими коллективами: лагерь «Литвиново» в Наро‐Фоминском городском округе и лагерь «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске.

Каждая площадка подготовила насыщенную и разностороннюю программу, сочетающую отдых, развитие и воспитание.

В лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» проходит тематическая смена «Межгалактическое путешествие: орбита дружбы». Одним из ярких событий для ребят стала экскурсия в парк «Патриот». Там дети посетили экспозицию «Космические войска: через тернии к звездам» и познакомились с историей освоения космоса — от запуска первых спутников до современных достижений системы ГЛОНАСС.

Лагерь «Литвиново» тоже радует воспитанников богатой программой. Юные гости участвуют в увлекательных квестах вместе с гостями из Президентской академии, раскрывают творческий потенциал в арт‐лабораториях: создают анимации и театральные зарисовки на тему «Россия глазами молодежи». Кроме того, в лагере проходит фестиваль хоров «Голоса поколений», где можно проявить свои вокальные способности. Особую ценность имеют встречи с ветеранами боевых действий в формате «Разговоры о главном» — такие беседы помогают ребятам лучше понять историю своей страны.

