Более 500 волонтеров Подмосковья приняли участие в антинаркотической акции
Антинаркотическая акция прошла в Московской области
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Антинаркотическая акция по закрашиванию надписей с рекламой запрещенных средств прошла в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятие провели участники движения «Волонтеры Подмосковья». В его рамках добровольцы удалили информацию с фасадов зданий, ограждений и других объектов.
«Наши волонтеры постоянно проводят такие антинаркотические акции. В этом году она проходила с 20 по 29 сентября во всех городах Подмосковья. В ней приняли участие более 500 ребят, которые нашли и ликвидировали более 600 незаконных надписей», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
Центральной точкой акции стали Люберцы. Здесь волонтеры разделились на несколько групп и провели работу на главных улицах города, во дворах и парках. Также участники рассказывали жителям об акции.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с участниками областного отделения Движения Первых.