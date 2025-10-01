Более 500 волонтеров Подмосковья приняли участие в антинаркотической акции

«Наши волонтеры постоянно проводят такие антинаркотические акции. В этом году она проходила с 20 по 29 сентября во всех городах Подмосковья. В ней приняли участие более 500 ребят, которые нашли и ликвидировали более 600 незаконных надписей», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.