Более 500 заявок поступило в муниципальные молодежные парламенты Подмосковья

В муниципальные молодежные парламенты Подмосковья поступило более 500 заявок от местных жителей. Об этом сообщили в Московской областной думе.

«Такое количество заявок показывает высокий запрос со стороны молодежи на участие в жизни округов и региона. Для многих это будет первая возможность попробовать себя в общественной деятельности, получить опыт работы с органами власти и защитить свои проекты», – отметила председатель профильного комитета регионального парламента Линара Самединова.

Каждому кандидату нужно будет пройти собеседование с комиссией, в составе которой глава округа, депутат Мособлдумы, председатель местного Совета депутатов и общественники. Комиссии провели уже в 17 округах.

В целом в муниципальные молодежные парламенты региона будут избраны 924 человека. Формирование продлится до 10 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с участниками областного отделения Российского движения детей и молодежи.