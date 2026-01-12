Более 530 ремонтных и профилактических работ провели специалисты Мособлводоканала за неделю
Мособлводоканал за неделю выполнил более 530 работ
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Специалисты Мособлводоканала за неделю провели более 530 ремонтных и профилактических работ. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Только на минувшей неделе было выполнено 532 ремонтных и профилактических мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.
Так, за указанный период были устранены 228 засоров в канализационных сетях, проведены 164 плановые работы, 23 ремонта на сетях ХВС и 10 мероприятий на канализационных насосных станциях и ВЗУ.
Особое внимание было уделено уборке снега на территориях объектов водоснабжения и канализации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы ЖКХ в регионе.