Более 54 тыс. заявок на услуги по газификации поступило в Подмосковье через региональный портал госуслуг за 2 года

С 2024 года жители Московской области получили возможность оформлять обращения по вопросам газоснабжения в электронном формате — через региональный портал государственных услуг (РПГУ). За этот период система обработала 54 009 запросов, что наглядно демонстрирует растущую популярность цифровых сервисов среди населения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

РПГУ — это удобная информационная платформа, позволяющая жителям Подмосковья получать государственные и муниципальные услуги дистанционно. Интеграция ресурсов «Мособлгаза» с порталом открыла доступ к 13 наиболее востребованным сервисам в сфере газификации. Как отметил вице‐губернатор Московской области Владислав Мурашов, такой подход последовательно реализует стратегию цифровизации госуслуг. Этот формат удобен для жителей: экономит время, упрощает подачу обращений, а также позволяет взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями в режиме «одного окна».

Процесс подачи заявки предельно прост: пользователю достаточно зайти на сайт РПГУ, выбрать нужный сервис и заполнить необходимые данные. Цифровые технологии не только сокращают время обработки запросов, но и минимизируют необходимость личных визитов в офисы — все взаимодействие происходит в электронном виде.

Недавно перечень доступных онлайн‐услуг расширился. Теперь через портал можно заказать установку приборов учета газа, оформить опломбировку счетчиков, подать заявку на отключение газового оборудования от системы газоснабжения.

