Более 560 человек прошли обследования на Дне открытых дверей в Центрах онкопомощи Подмосковья
Бесплатный онкоскрининг в выходные прошли 564 жителя Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье День открытых дверей, который прошел в выходные в Центрах амбулаторной онкопомощи, посетили 564 жителя региона. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Акция проводится регулярно. В ее рамках все желающие могут бесплатно пройти онкоскрининг. В эти выходные по итогам диагностики у 25 пациентов заподозрили онкологию. Их направили на углубленное обследование.
Ознакомиться с подробной информацией о работе онкослужбы региона можно на онкологическом портале областного Минздрава.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению в регионе сети высокотехнологичной медицинской помощи.