Более 560 человек прошли обследования на Дне открытых дверей в Центрах онкопомощи Подмосковья

В Подмосковье День открытых дверей, который прошел в выходные в Центрах амбулаторной онкопомощи, посетили 564 жителя региона. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Акция проводится регулярно. В ее рамках все желающие могут бесплатно пройти онкоскрининг. В эти выходные по итогам диагностики у 25 пациентов заподозрили онкологию. Их направили на углубленное обследование.

Ознакомиться с подробной информацией о работе онкослужбы региона можно на онкологическом портале областного Минздрава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению в регионе сети высокотехнологичной медицинской помощи.