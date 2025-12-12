Более 587 тыс. звонков поступило на горячую линию Минсоцразвития Подмосковья с начала года

Операторы горячей линии Министерства социального развития Московской области с начала 2025 года приняли более 587 тыс. обращений, что на 130 тыс. больше, чем годом ранее.

В среднем каждый день на линию поступает порядка 2 тыс. звонков, а в месяц — 49 тыс.

Номер горячей линии — 122-6. Операторы консультируют по вопросам трудоустройства, получения мер соцподдержки, опеки, социальных карт, компенсаций за ЖКУ.

В 2025 году большая часть обращений касалась вопросов компенсации за ЖКУ. Число таких звонков составило 47 тыс.

