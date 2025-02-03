Более 6 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки и лесопарки за январь

В январе 2025 года подмосковные парки и лесопарки посетили 6,2 млн жителей и гостей региона, в общей сложности в Подмосковье насчитывается 209 парков и лесопарков. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В этом сезоне жители и гости региона могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, расположенными на открытом воздухе. <…> Кроме того, в области имеется 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 км, охватывающие различные уровни сложности. Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, для реализации этой цели в регионе выполняют благоустройство новых территорий, а также поддерживают порядок в парках. В числе самых посещаемых оказался парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, его посетили 234 тыс. человек. В тройку популярных также вошли Центральный парк культуры и отдыха в городском округе Долгопрудный и Центральный парк в городском округе Пушкинский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.