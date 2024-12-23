Более 6 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в этом году

С начала 2024 года диспансеризацию в Подмосковье прошли более 6 млн человек, проверить свое здоровье можно в поликлинике по месту жительства. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Своевременная проверка здоровья позволяет врачам выявить различные заболевания и патологии, а значит вовремя начать лечение. Для удобства жителей региона узнать о результатах прохождения диспансеризации можно в ходе телемедицинской консультации, что позволит сэкономить время на походе в поликлинику», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В рамках онлайн-приему пациент сможет узнать об итогах проведения обследований. Если есть необходимость, его отправят на углубленный осмотр. Для прохождения диспансеризации нужно взять с собой паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.