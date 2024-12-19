Более 6 тыс. аварийных деревьев убрали в подмосковных лесах с начала года

С начала 2024 года на территории лесного фонда в Подмосковье убрали почти 6,5 тыс. аварийных деревьев. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Из них 5,5 тыс. деревьев — в рамках государственного задания специалистами подведомственного региональному Комитету лесного хозяйства ГАУ МО «Центрлесхоз», 857 — по контрактам силами подрядчиков», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Наибольший объем работ провели в Подольском, Клинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах. В ведомстве напомнили, что аварийными считают деревья, которые расположены не далее, чем в 100 метрах от населенного пункта и имеет структурные изъяны. Решение о проведении работ принимают по запросам местных жителей, которые они могут направить через Единый центр управления регионом, портал «Добродел» и официальный сайт Комлесхоза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.