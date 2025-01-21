Более 6 тыс. человек расселят в рамках 22 новых проектов реновации в Подмосковье

Еще 22 проекта реновации запустят в регионе в текущем году, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области. В их рамках расселят свыше 6 тыс. человек.

В ходе указанных проектов в городских округах приведут в порядок более 342 га территорий. Это заброшенные промышленные зоны и участки земли, используемые неэффективно.

В прошлом году в регионе стартовали восемь проектов реновации. Их реализация позволит обеспечить новым жильем 2,5 тыс. человек. В общей сложности сейчас в Подмосковье в работе 335 подобных проектов на 2,4 млн кв. м., в рамках которых расселят более 76 тыс. человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал разобраться с проблемой нелегальной аренды жилья в Подмосковье.