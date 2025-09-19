Более 6 тыс. жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах

В мобильных комплексах Подмосковья прививку от гриппа сделали более 6,1 тыс. человек, бригады медиков выезжают в людные места в городских округах, в том числе возле железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Грипп — коварное и опасное заболевание, которое может привести к тяжелым осложнениям, а прививка является самым надежным способом защиты от него», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Процедуру проводят с помощью современных и безопасных отечественных вакцин, уточнили в сообщении. Для прохождения вакцинации в мобильном комплексе нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Ознакомиться с графиком выездов на сентябрь можно здесь.

