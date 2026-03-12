Более 60 человек приняли участие в форуме «Роль женщины с инвалидностью в современном обществе» в Подмосковье

Форум «Роль женщины с инвалидностью в современном обществе» прошел в Доме Правительства Московской области в Красногорске. В мероприятии приняли участие более 60 человек, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Организатором форума выступила областная общественная организация инвалидов «Колесница». Мероприятие провели в рамках проекта «Регион свершений и возможностей».

«Это не просто общественная организация — это надежная опора для большого числа людей. Правительство регулярно поддерживает реализацию ее проектов и программ. Так, например, в 2025 году в рамках совместного грантового конкурса с Фондом президентских грантов организация получила субсидию на сумму более 3 млн руб.», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В этом году в рамках проекта планируется провести серию значимых событий, в том числе флешмоб «Россия — страна возможностей» и конкурс «Хозяюшка и рукодельница».

«Когда мы начинали готовить этот форум, мы ориентировались на камерный формат. Но интерес со стороны женщин и общественных организаций превзошел все ожидания — участниц было значительно больше. Это говорит о том, что тема действительно востребована. Мероприятие прошло очень успешно, и мы поняли главное: форум нужен людям», — сказал председатель правления МОООИ «Колесница» Игорь Гундеров.

Модератором форума выступила известный инклюзивный блогер и общественный деятель Надежда Штрекер. Ключевым событием стала панельная дискуссия «Что дает активная жизненная позиция?». Своими историями поделились мастера спорта по паракаратэ и пулевой стрельбе Екатерина Загорская и Светлана Дементьева, предприниматели, общественники, мамы.

В обсуждении также приняли участие представители Минсоцразвития региона, медико-социальной экспертизы, Фонда пенсионного и социального страхования, обществ глухих и слепых.

