Более 60 несанкционированных площадок с морскими контейнерами ликвидировали в Подмосковье

В Подмосковье с июля ликвидировали 62 несанкционированные площадки, на которых были размещены грузовые контейнеры морского типа. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Всего в регионе было выявлено 303 участка земли, на которых хранились такие контейнеры. На 118 участках были выявлены нарушения.

Нарушения устранили на 62 участках в 24 округах. В том числе с 42 участков вывезли все контейнеры, а на 20 привели в соответствие вид разрешенного использования.

Лидерами по устранению нарушений использования земельных участков под контейнеры морского типа стали Люберцы, Ленинский округ, Дмитров, Домодедово, Котельники и Красногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по устранению ларьков и киосков, построенных с нарушениями законодательства.