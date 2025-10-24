Более 60 несанкционированных площадок с морскими контейнерами ликвидировали в Подмосковье
Фото: [Министерство имущественных отношений МО]
В Подмосковье с июля ликвидировали 62 несанкционированные площадки, на которых были размещены грузовые контейнеры морского типа. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Всего в регионе было выявлено 303 участка земли, на которых хранились такие контейнеры. На 118 участках были выявлены нарушения.
Нарушения устранили на 62 участках в 24 округах. В том числе с 42 участков вывезли все контейнеры, а на 20 привели в соответствие вид разрешенного использования.
Лидерами по устранению нарушений использования земельных участков под контейнеры морского типа стали Люберцы, Ленинский округ, Дмитров, Домодедово, Котельники и Красногорск.
