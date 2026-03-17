Более 60 земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

В Подмосковье за неделю провели 62 земельно-имущественных аукциона. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Участниками торгов за неделю стали 174 претендента. Среднее число участников на конкурентных процедурах составило 2,8 человека на лот.

Особенно востребован был лот из Можайска. Там в аренду был предложен участок под индивидуальное жилищное строительство в деревне Крылатки. За него боролись 16 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых правилах размещения НТО на частных землях.