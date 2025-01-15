Более 600 человек заблудились в подмосковных лесах
Почти 630 человек заблудились в подмосковных лесах в 2024 году
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
По итогам 2024 года в подмосковных лесах заблудились 629 человек. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«К счастью, все заблудившиеся вернулись к своим родным», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Наибольшее число потерявшихся зафиксировали в Клинском, Дмитровском и Ступинском лесничествах. Чаще всего люди терялись летом — 525 человек.
В ведомстве уточнили, что заблудившиеся могут попросить о помощи через систему «Единой службы спасения 112», после этого специалисты передадут информацию в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства и участковым лесничим.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.