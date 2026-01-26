Более 600 мероприятий по обслуживанию инженерных сетей провел «Мособлводоканал» за неделю

Работники «Мособлводоканала» за неделю провели свыше 600 мероприятий по обслуживанию инженерных сетей. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, в регионе устранили 231 засор канализации, провели 185 плановых мероприятий и25 работ на ключевых узлах, отремонтировали 49 участков трубопроводов холодного водоснабжения.

Наибольший объем работ за указанный период был выполнен на Куровских очистных сооружениях. На этом объекте провели 163 мероприятия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, сколько объектов теплоснабжения модернизируют в этом году.