Более 600 тыс. детей прошли профосмотры в Московской области

С начала 2025 года профосмотры в Подмосковье прошли более 600 тыс. детей, что на 92,3 тыс. больше показателя прошлого года, они позволяют уточнить группу здоровья ребенка и выявить различные патологии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.