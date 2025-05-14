Более 600 тыс. детей прошли профосмотры в Московской области
Минздрав: более 600 тыс. детей прошли профосмотры в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года профосмотры в Подмосковье прошли более 600 тыс. детей, что на 92,3 тыс. больше показателя прошлого года, они позволяют уточнить группу здоровья ребенка и выявить различные патологии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для удобства родителей дети могут пройти профосмотр не только в поликлинике, но и образовательном учреждении. В этом случае бригада врачей выезжает в школу или детский сад», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что ознакомиться с информацией о пройденном обследовании можно будет на региональном портале госуслуг «Здоровье». Данные отобразятся там в течение 45 дней.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.