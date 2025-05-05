Более 600 тыс. жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ

С начала 2025 года тестирование на наличие ВИЧ-инфекции в Подмосковье прошли почти 630 тыс. человек, что на 5,7% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Прохождение тестирования на наличие ВИЧ-инфекции — такая же важная часть заботы о себе, как и регулярная проверка своего здоровья во время диспансеризации», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он напомнил, что ВИЧ-инфекция может никак не проявляться в течение длительного времени.

Жители региона могут пройти тестирование в поликлинике по месту жительства или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Такая возможность также предоставляется им в рамках выездов мобильных медицинских комплексов центра. Узнать подробнее о ВИЧ/СПИДе можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.