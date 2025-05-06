Более 600 жителей Подмосковья получили первые паспорта в торжественной обстановке

В апреле 2025 года первые паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке получили 605 юных жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что для этого при оформлении паспорта заявителю нужно сообщить о своем желании получить документ в торжественной обстановке сотруднику многофункционального центра. Напомним, что подать заявление на паспорт можно в МФЦ или МВД в течение 90 дней после исполнения 14-летия. Кроме того, сделать это можно через Единый портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.