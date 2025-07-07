Более 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках в рамках акции
Более 600 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в рамках акции
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В минувшие выходные в акции «Проверь свое здоровье в парке» приняли участие 605 жителей Подмосковья, с начала 2025 года возможностью воспользовались более 2 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Такой формат очень удобен для жителей, которые не имеют возможности посетить поликлинику в будни. В ходе акции все желающие старше 18 лет могут проверить основные показатели здоровья на свежем воздухе», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В прошедшие выходные бригады врачей работали в 37 парках в Балашихе, Воскресенске, Ленинском и других округах. Пациенты могли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и не только. Результаты будут доступны на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.