Более 62 тыс. жителей Подмосковья прошли медосмотры в мобильных комплексах с начала года

В Подмосковье с начала текущего года медосмотры в мобильных комплексах прошли свыше 62 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Мобильные комплексы выезжают в отдаленные территории с целью повышения доступности медицинской помощи. С января они совершили более 2,5 тыс. выездов.

В комплексах можно пройти первый этап диспансеризации и рентген-обследование, а также проконсультироваться со специалистом узкого профиля. Бригада медиков формируется заранее в зависимости от потребностей конкретного населенного пункта.

График выездов таких комплексов доступен на сайтах медучреждений региона или в их соцсетях. Для прохождения осмотра потребуются паспорт и полис ОМС. Предварительная запись не нужна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области активно строят новые больницы. Это помогает спасать жизни людей.