Более 6,3 тыс. преступлений зарегистрировали в Подмосковье в январе

В Подмосковье за первый месяц 2025 года зарегистрировали более 6,3 тыс. преступлений. Об этом сообщается в соцсетях Прокуратуры Московской области.

Из общего числа правонарушений более 1 тыс. были совершены в общественных местах, почти 1,9 тыс. — лицами, уже совершавшими преступления. Кроме того, 595 преступлений совершили лица в состоянии опьянения.

Почти 1,6 тыс. выявленных преступлений — правонарушения, которые были совершены в сфере компьютерной информации. Их число выросло более чем на 33%.

Также было выявлено более 1,1 тыс. случаев мошенничества, около 1,2 тыс. краж, 875 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, 66 фактов нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона. В ходе мероприятия были подведены итоги работы за прошлый год.