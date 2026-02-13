Более 6,4 тыс. км ЛЭП ввели в эксплуатацию в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье по итогам 2025 года в эксплуатацию ввели более 6,4 тыс. км ЛЭП и свыше 2,4 тыс. МБА трансформаторной мощности. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, специалисты «Мособлэнерго» провели работы по первичному подключению к сетям, увеличению трансформаторной мощности и повышению категории надежности устройств для 120 социально значимых объектов. Этот показатель более чем на треть превысил результат 2024 года.

В число таких социальных объектов вошли 49 образовательных учреждений, 21 котельная, девять медучреждений, 41 иной социальный объект.

Работники компании «Россети Московский регион» подключили 47 объектов. В их число вошли пять котельных, три больницы и один детский сад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации объектов теплоснабжения в текущем году.