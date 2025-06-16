Более 650 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки за пять месяцев 2025 года

В Подмосковье за пять месяцев текущего года земельные участки бесплатно получили 653 многодетные семьи. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Земля была выделена в 41 округе Подмосковья. Больше всего участков получили семьи в Домодедово, Жуковском и Электростали — 123, 67 и 52 соответственно.

В общей сложности за 14 лет участками в регионе были обеспечены порядка 38 тыс. многодетных семей. Лидерами в предоставлении земли стали Лотошино, Шаховская, Серебряные Пруды. Сейчас на учете по получению участков стоят более 16,2 тыс. семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о молодых ученых, которые получили свидетельства на социальную ипотеку.