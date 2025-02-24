В Подмосковье стали производить больше майонеза

В Подмосковье увеличились объемы производства майонеза. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам 2024 года в регионе произвели порядка 66,5 тыс. тонн этой продукции. По сравнению с 2023 годом, показатель стал на 4,5% выше.

Как отметили в министерстве, в Подмосковье производится 8,3% от общего объема майонеза в ЦФО.

Производством майонеза в регионе занимается несколько предприятий. На заводах выпускают различные виды этого соуса, в том числе постный, без лактозы и глютена.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Подмосковье увеличились объемы производства мясных полуфабрикатов, в том числе пельменей.