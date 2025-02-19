Московская область нарастила объем производства мясных полуфабрикатов

В 2024 году в Подмосковье произвели 325,3 тыс. тонн мясных полуфабрикатов, включая пельмени, что на 4,6% больше в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в регионе изготовили более 13,7% от общего объема мясных полуфабрикатов, произведенных в Центральном федеральном округе, и 6,6% — от общероссийского. Среди крупных производителей Подмосковья — ООО «Щелковский МПК», ООО ОП «Морозко» в Бронницах, ООО «Красногорский МПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.