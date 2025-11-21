Более 7 км линий наружного освещения провели в Подольске в рамках программы «Светлый город»

В Подольске в рамках реализации программы «Светлый город» провели более 7 км линий наружного освещения. Так, было установлено свыше 230 светильников.

Работы провели на девяти участках, в том числе в деревнях Акишово, Федюково, Кутьино, Быковка, Докукино, Бережки, Гривно и Булатово.

Программа была инициирована губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Она реализуется с 2017 года.

