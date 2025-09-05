Более 7 тыс. человек приняли участие в VI Съезде детских врачей в Подмосковье

В Подмосковье завершился VI Съезд детских врачей региона с международным участием «Педиатрия как искусство». В нем приняли участие более 7 тыс. человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках съезда были организованы выставки медицинских изделий и инновационное оборудования для реабилитации, симуляционная площадка, презентации мобильных приложений и цифровых сервисов, мастер-классы и тренинги.

Участники посетили форумы и обсуждения, в том числе по вопросам редких заболеваний и медицинскому праву. Новыми форматами стали международные телемосты и экспертный совет по наследственным заболеваниям легких стран СНГ.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил съезд и ознакомился с выставкой инновационных технологий.