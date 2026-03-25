Более 7 тыс. студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню работника культуры

День работника культуры отпраздновали в профильных учреждениях СПО Подмосковья. В мероприятиях приняли участие более 7 тыс. человек, сообщает Министерство образования Московской области.

Так, провели онлайн-акцию «Культурный слой», в рамках которой учащиеся создали публикации и клипы о культурном наследии своей малой родины. Также был организован профориентационный проект для школьников «Культурный маршрут». В его рамках студенты рассказали ребятам об особенностях профессии и перспективах трудоустройства в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в сфере образования.