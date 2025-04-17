Более 70 автобусных маршрутов Подмосковья будут работать до 3 часов ночи на Пасху
В Подмосковье на Пасху продлят работу 75 автобусных маршрутов
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье в ночь на 20 апреля продлят часы работы более 70 автобусных маршрутов, которые следуют до церквей и храмов. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, в пасхальную ночь 75 маршрутов АО «Мострансавто» будут курсировать до 03:00. Это позволит жителям и гостям региона с комфортом добраться до дома после богослужений.
Кроме того, на некоторые маршруты выведут дополнительные автобусы. В их числе маршруты № 7 Дорожный участок — ул. Владимирская и № 13 ул. Полевая — ст. Фрязино — ул. Нахимова.
Подробная информация о «пасхальных» маршрутах представлена на сайте областного Минтранса.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту дорог в регионе. Он отметил, что в округах ремонтные работы проведут на 1,5 тыс. участков.