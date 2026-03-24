Более 70 человек досрочно написали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье

В Подмосковье 24 марта ЕГЭ по русскому языку досрочно написали 75 человек. Экзамен провели в трех пунктах — в Балашихе, Красногорске и Подольске, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Экзамен длился 3,5 часа. Никаких нарушений в ходе него зафиксировано не было. Результаты испытаний будут опубликованы не позднее 6 апреля.

В целом на досрочный период ЕГЭ в Подмосковье зарегистрировались 96 человек. В их числе 19 выпускников 11 классов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в сфере образования.