Более 70 тысяч родителей оценили качество питания в школах Подмосковья

Более 70 тысяч родителей оценили качество питания в подмосковных школах, передает Министерство образования Московской области. Более половины участников голосования высоко оценили качество еды в столовых.

В октябре в регионе завершился первый этап голосования о качестве питания в школьных столовых. В общей сложности от учеников и их родителей поступило 2,3 миллиона откликов.

Свыше 54% родителей рассказали, что дети довольны едой в столовых. Больше всего школьникам нравятся пельмени, макароны с сыром и блины, меньше всего — тушеная капуста, кабачковая икра и рыбные котлеты.

Оценить качество питания в школах могут все желающие родители. Записаться на проверку можно через приложение «Моя школа».